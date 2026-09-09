Nueve personas fueron arrestados ayer por agentes de la División de Drogas Metropolitana y el Departamento de la Vivienda, como resultado de un plan antidrogas mediante vigilancias en zonas de venta de trasiego de sustancias controladas.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó que se ocuparon sustancias controladas, pastillas, dinero en efectivo y parafernalia.

En el residencial Alejandrino, en los límites de Guaynabo y Cupey, fue arrestado Guillermo De Jesús Valdés Marín, de 31 años. Se ocupó como evidencia $483 en efectivo, 94 bolsitas, 18 copos y 35 cigarros con marihuana, 127 cápsulas de crack, 33 pastillas de medicamentos controlados, 41 decks de heroína y 53 bolsitas con cocaína.

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Mientras que en el residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras se arrestó a Jesús Manuel Guerrero López, conocido como “Luky”; Pedro Antonio Adorno López; y Alex Davis Rivera Ramos. En el lugar los agentes incautaron 392 cápsulas de crack, 98 decks de heroína, 28 copos con marihuana, 9 bolsitas con cocaína y $1,031.00 en efectivo.

En este mismo residencial también se procedió con el arresto de Josean Rohena Velázquez, a quien se le ocupó parafernalia.

Por otro lado, en el residencial El Trébol, en Río Piedras, fueron arrestados Gabriel Betances Gutiérrez; Giann R. Correa Díaz; Joshua Cruz Rosario; y Steven Fernández Meléndez.

Durante esta intervención se ocuparon 1,309 cápsulas de crack, 46 bolsitas con cocaína, 50 bolsitas con marihuana, 88 copos con marihuana,189 decks de heroína, 62 pastillas, cuatro sobres de naloxona, que es un medicamento que revierte de forma rápida los efectos de una sobredosis de opioides y $2,792 en efectivo.

Como parte de la intervención en el residencial El Trébol, se removió un portón de metal que, según la investigación, era utilizado para controlar el acceso al área del vestíbulo, donde presuntamente se realizaban transacciones de sustancias controladas. El portón permitía a estas personas decidir quién podía entrar y salir de la torre residencial.

El plan de trabajo forma parte de los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico para combatir el trasiego de sustancias controladas y las actividades delictivas en las comunidades.

Los casos serán consultados con la Fiscalía de San Juan para la radicación de los cargos que correspondan.