( Suministrada por la Policía )

Una mujer se presentó a la comandancia de área de Humacao para denunciar que su hija de 28 años le pidió ayuda mediante una llamada telefónica alegando que a ella y a sus tres hijos, de 1, 2 y 3 años, su pareja les había restringido la libertad.

Cuando los policías del distrito llegaron a la residencia tuvieron que forzar un portón interior para lograr acceso al segundo piso, donde pudieron observar a la perjudicada con hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Los tres menores, que vivían entre basura y excremento, se encontraban en pañales y descalzos.

La mujer y los menores fueron trasladados al hospital Ryder en Humacao, donde reciben asistencia médica.

En tanto, la pareja de la víctima y padre biológico de los niños, identificado por la Policía como Bradley Williams Pluguez Turull, de 40 años, fue arrestado.

La pareja se ha visto involucrada en casos anteriores por violencia de género.

Como es de rigor en estos casos, se notificó al Departamento de la Familia para que inicie una investigación.