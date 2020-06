El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió nuevamente al Negociado de la Policía de Puerto Rico que divulgue el estatus de la investigación sobre el caso de la mujer trans conocida como Alexa, tras cumplirse hoy cuatro meses de su asesinato.

Las autoridades han repetido que no han logrado avances trascendentales para lograr la identificación de los sospechosos.

“Es inconcebible que la Policía no haya esclarecido estos crímenes. En el caso de Alexa, tuvieron testigos y hasta personas que confesaron delitos al atacarla con una pistola de pintura y con epítetos transfóbicos, pero no les radicaron cargos. Esta dejadez es inaceptable, pero me cuestiono si también hay intenciones homofóbicas y transfóbicas detrás de esta inacción”, sentenció Serrano, en un comunicado de prensa.

El asesinato a balazos ocurrió durante la madrugada del 24 de febrero en la carretera PR-165, en Toa Baja. El acoso y los insultos a los que fue sometida fueron captados en un vídeo que fue difundido horas después del crimen a través de las redes sociales en el que se escuchan disparos posiblemente de un arma neumática.

El crimen no ha sido clasificado como un crimen de odio ni se ha establecido un motivo.

Horas antes del asesinato un ciudadano denunció a través de las redes sociales y la presencia de Alexa en el baño de damas en el restaurante de comida rápida McDonald’s de Toa Baja y radicó una querella en su contra porque presuntamente utilizaba un espejo para intentar mirar las partes íntimas de su esposa, la cual resulto infundada. Luego trascendió que usaba el espejo para mirar en su reflejo quien la perseguía.

El portavoz de Puerto Rico Para [email protected] indicó, además, que las autoridades tienen la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos seis asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ que han sido heridas en los pasados meses particularmente en el área del Monumento al Jíbaro.

“Exigimos que la Policía y el gobierno atiendan, de inmediato, esta crisis de violencia en contra de la gente LGBTTIQ+. No pueden seguir ignorando estos posibles crímenes de odio. Su inacción es negligente, su silencio es ensordecedor, su insensibilidad es cómplice. Las personas LGBTTIQ+ merecemos vivir en paz, equidad y libertad”, concluyó Serrano.