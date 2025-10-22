El fiscal Miguel Hornedo formuló hoy cargos criminales en el Tribunal de Humacao por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violación a varios artículos de la Ley de Armas, a Jorge Montañez Serrano alias Yabu, de 32 años y vecino de Las Piedras, por hechos ocurridos el 27 de octubre de 2024.

La jueza Nereida Salvá Sandoval, determinó causa para arresto en todos los delitos señalándole una fianza de $200,000, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Guayama, informó el inspector Jesús Cruz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)

Surge de la investigación del agente Alexander Sánchez Cardona, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del área de Humacao, que en la madrugada del día de los hechos se reportó un vehículo en llamas en una residencia deshabitada y en construcción de la urbanización Monte Sacro en el barrio Quebrada Grande, en Las Piedras.

Al extinguir el incendio los bomberos encontraron un cuerpo calcinado en el lado del pasajero de un vehículo que estaba en la marquesina.

Posteriormente, el occiso fue identificado mediante análisis de ADN como Juan Joel Maldonado Torres, de 47 años, residente en Yabucoa, quien poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas. Este había sido reportado desaparecido por su progenitora el día anterior.

El motivo del crimen se relaciona con rencillas ya que en el pasado ambos eran amigos.

El imputado, estaba confinado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón tras ser acusado por el asesinato de José Iván Castillo Maxón, de 40 años, quien era un pescador y capitán de lanchas, ocurrido el 18 de noviembre de 2024, por una presunta disputa de tránsito, en el sector Punta Las Marías, en Santurce.

Para el 31 de octubre está pautada la vista para dictar sentencia.

El confinado tenía expediente criminal anterior por violación a la Ley de Sustancias Controladas y apropiación ilegal.

La vista preliminar se señaló para el 29 de octubre.