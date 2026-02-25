Tres trabajadores recibieron una descarga eléctrica a eso de las 12:49 del mediodía de hoy, miércoles, en los predios de la escuela Dr. Facundo Bueso, en la Avenida Eduardo Conde, en Santurce.

Según información preliminar, mientras se encontraban realizando labores en el techo del plantel hicieron contacto con un cable de alta tensión sufriendo descargas eléctricas.

Los afectados fueron evaluados en el lugar de los hechos por paramédicos y fueron transportados a instituciones hospitalarias. Al momento se desconoce su condición de salud.

Personal del Precinto de Barrio Obrero atendió la emergencia junto a otras agencias gubernamentales.