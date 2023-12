Cambios en las estrategias, los planes interagenciales, una disminución en la incidencia criminal y la colaboración de la ciudadanía para recuperar sus comunidades de las garras del crimen, han sido algunos de los factores que han contribuido en el incremento en el esclarecimiento de asesinatos entre el año 2022 hasta noviembre de este año.

Las estadísticas de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) reflejan que, al 15 de noviembre, cuando se habían adjudicado 408 asesinatos se observa un 22% de esclarecimiento de los casos de este año, lo que significa un aumento de un 6% en comparación con la totalidad del 2022.

El porcentaje aumenta a 45% si se agrega la cantidad de casos radicados de años anteriores para una diferencia de un 8% más que el año pasado.

Del total, se desprende que en el 61% de los casos hubo arrestos, un 22% fueron esclarecidos excepcionalmente y el 15% mediante radicación de denuncias.

Si se dividen por áreas policíacas, San Juan tiene un 17% de casos radicados este año; Arecibo 34%; Ponce 26%; Humacao 28%; Mayagüez 25%; Caguas 26%; Bayamón 20%; Carolina, 14%; Guayama 25%; Aguadilla 63%; Utuado 80%; Fajardo 0% y Aibonito 25%.

Las cifras muestran que el 2022 cerró con un 16% de esclarecimientos del total de las muertes violentas que ascendieron a 484. Un 56% fueron detenidos, el 25% se archivó de manera excepcional, sin convicciones y un 17% por la radicación de cargos en ausencia y la expedición de órdenes de arresto.

El coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado en Investigaciones Criminales y quien espera que al finalizar el año se superen sus esfuerzos, explicó que han logrado subsanar las dificultades que confrontaban anteriormente con el apoyo tanto del Departamento de Justicia (DJ) y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para que cuando llegue el momento de radicar los expedientes estén completos con la evidencia necesaria para sostener un caso sólido en los tribunales.

“Hemos visto un incremento de esclarecimientos, específicamente en el área de los asesinatos. Hay mucho trabajo que se ha hecho dentro de todos los CIC’s en el área de Homicidios, no solamente en el Departamento de Justicia sino también (el Instituto de Ciencias) Forenses, que ha estado de la mano con nosotros entregando resultados que han sido sometidos, de prueba tanto de balística y ADN, que son bien importantes en el momento del ministerio fiscal determinar radicar un caso”, sostuvo Rivera Miranda.

Teniente coronel Roberto Rivera Miranda ( Archivo )

Recordó que siempre han contado con las agencias federales cuando carecen de tecnología para fundamentar en una investigación y el apoyo de los agentes estatales que pertenecen a los “Task Force” asignados a agencias federales.

La situación del CIC de Fajardo, que no tiene esclarecimientos de este año, es una particular, ya que de acuerdo con sus análisis los crímenes que mayormente ocurren, incluyendo en las islas municipio de Vieques y Culebra están vinculados con el narcotráfico, que es un círculo cerrado del que no sale información.

“Vieques y Culebra son áreas con un alto por ciento de narcotráfico, pero a grandes escalas, no estamos hablando de bolseo, estamos hablando de kilos. Pues ahí la información ha sido bien poca. De verdad que la información que recibe el CIC la tiene que producir, las confidencias no bajan casi, es un área que yo tengo que darle ese espacio porque están enfrentando un macro de adversidades, nada está a su favor... a veces cuando tenemos vídeos no son los mejores tampoco”, agregó el funcionario, quien advirtió que no va a señalar a ningún responsable.

No obstante, si se le añaden los casos radicados de otros años, la cifra de esclarecimiento del CIC de Fajardo asciende a un 19%.

Fundamentales los videos

De otro lado, puntualizó que el último tiempo los vídeos de seguridad han sido una herramienta fundamental en muchos casos, por lo que la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOC) adiestró a 16 agentes para que puedan extraer las imágenes tan pronto llegan a una escena y no tener que esperar por el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC), que puede realizar otras gestiones investigativas.

Cada caso es diferente y confrontan diversas dificultades al momento de la investigación criminal como, por ejemplo, los que ocurren en lugares remotos donde no hay vecinos o son de edad avanzada que no se percatan de estos crímenes. Por tal razón, tienen que recurrir a los negociados de Inteligencia y Arrestos y de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, para organizar redadas y radicar cargos por otros delitos mientras se busca cómo esclarecer los asesinatos.

“Si no podemos radicar el asesinato, que ha sido la constante que ha llevado el comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López, estamos radicando por violación a las leyes de sustancias controladas y armas en lo que seguimos buscando esa información que en algún momento dado pueda redundar en la radicación de cargos”, aseveró Rivera Miranda, quien subrayó que se han radicado casos que datan de años que han sido arrestados por otros delitos y han decidido cooperar.

Cuando se esclarece un caso excepcionalmente obedece, entre otras causas, a que el sospechoso falleció o fue asesinado y se posee la prueba para demostrar que era el autor de los hechos, al igual que las razones por las que no se le había podido presentar los cargos. Todos estos documentos se redactan mediante la consulta con un fiscal.

“Tenemos otra situación cuando los federales toman la jurisdicción y utilizan el asesinato como la modalidad para los agravantes de sus casos, ahí también se clasifica como excepcional porque no le podemos radicar a nivel estatal. Tenemos casos en los que la peligrosidad del individuo que ha cometido cuatro o cinco asesinatos y ha salido del país a cumplir su condena y el Departamento de Justicia prefiere que esclarezcamos esos casos excepcionales y no volvamos a traer a ese individuo, que la realidad es que ya con 300 años o 400 fijados un caso más con 100 o 50 años más no hace sentido que lo traigamos y en medio de su traslado haya un intercambio de disparos, porque no los quieren quitar o lo quieran matar”, señaló.

Admitió que todas las áreas requieren de refuerzos por la merma en el personal de NPPR, así que cuando ocurren casos de alto perfil se utilizan los recursos de otras divisiones, “así que nosotros hemos maximizado el recurso”.

Edwin Edgardo Rivera Pérez, alias “Bubu” ( Suministrada )

Uno de estos casos fue el de la masacre ocurrida la noche del lunes 20 de febrero, en el residencial Jardines de Cataño, donde figura entre las víctimas un niño de cuatro años que, al presente, no ha sido esclarecido. A pesar de que se capturó a Edwin Edgardo Rivera Pérez, alias “Bubu”, quien se alega que fue el que incitó a los gatilleros a ir al lugar a ejecutarlo, el caso fue desestimado debido a que el testigo principal no logró ser localizado, ni acudió al proceso.

“Allí ha permeado un silencio hermético, que es bien preocupante porque aquí cayó un niño de apenas cuatro años y de verdad que es bien lamentable, pero hemos visto en ese caso específico que, prácticamente, la información para nosotros hacer otros trabajos ha sido bien difícil (de conseguir). Nos hemos mantenido en la búsqueda de encontrar a nuestro testigo para poder radicar este caso”.

En lo que va de año, se han reportado cuatro asesinatos múltiples con 12 víctimas, mientras que el año pasado hubo seis con un total de 21 muertes.

Siguen los retos para resolver casos

Otras escenas complicadas son los cadáveres calcinados o en avanzado estado de descomposición, que dependen de su identificación para poder comenzar las entrevistas con su núcleo familiar y conocer su entorno.

Las investigaciones de feminicidios se esclarecen en un promedio de 80%, no obstante, todavía no se han radicado cargos por el crimen de Ivette Vélez Flores, de 61 años, una maestra que fue asesinada de varios impactos de bala a orillas de la carretera PR-183 en el barrio Valenciano Abajo, en Juncos, el 22 de febrero. Cuando su esposo fue detenido, negó relación alguna con su crimen.

Ivette Vélez Flores, tercera víctima de un feminicidio en 2023. ( Facebook )

“Son casos que, dentro de ser feminicidios, que en su mayoría nosotros radicamos un 80% de estos, en este caso el sospechoso fue meticuloso en la forma de hacerlo. Pero ese caso está bien adelantado, pero va a tomar un tiempo, pero al final el pueblo va a ver qué fue lo que ocurrió ese día allí”, respondió.

Sobre la muerte de Dalma Alicea Alicea, de 70 años, el 14 de agosto, quien fue transportada a una sala de emergencia desde su residencia en la urbanización Royal Town en Bayamón, Rivera Miranda, dio a conocer que todavía faltan unos análisis forenses que no están listos para establecer la causa de la muerte.

“Nosotros también estamos vigilantes de ese tipo de caso”.

Los médicos que la atendieron diagnosticaron fractura craneal, muerte cerebral, los pulmones colapsados y fracturas en las costillas.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de muertes sin causa determinada, dijo que son pocos los que son reclasificados como asesinatos. Este año ha ocurrido en solo cinco casos, lo que contrasta con la cantidad que semanalmente se notifica a través de los informes de novedades de la agencia.

“Estos casos, por lo regular, están ligados a lo que es una sobredosis y esa espera de los resultados toxicológicos toman su tiempo para saber qué había dentro de ese cuerpo”, añadió Rivera Miranda.

A su vez, destacó que este año ha habido una disminución en los tiroteos entre vehículos y habló sobre cómo la cantidad de casquillos en una escena envía un mensaje a bandos rivales o en actos de venganza cuando se levantan más de 200 de estas piezas de evidencia.

“El país tiene que entender que la investigación criminal requiere de muchos aspectos y nuestro peor enemigo es la prisa y nosotros trabajamos sin prisa, porque la idea es que al final del día haya culpabilidad y convicción en este foro o en el federal”, finalizó, al declarar que han visto un apoyo de la ciudadanía más sólido, ya que están en defensa de lugar sano de convivencia.

Otro caso sin esclarecer es el de Christian Iván Díaz Rodríguez, de 26 años, quien recibió un disparo en el abdomen el 21 de enero, en las Parcelas Nuevas del barrio Placita, en Juncos, y falleció en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, tras una larga agonía el 15 de febrero a consecuencia de la herida.

La dilación en la radicación de cargos ha mantenido a Evelyn Rodríguez, su madre, en una situación de extrema impotencia, ya que a pesar de las múltiples gestiones realizadas no ha logrado que se le haga justicia.

“No han radicado cargos, no se ha hecho nada, yo me estoy moviendo y cada vez que voy siempre es una excusa”, se ha lamentado la afligida madre.

Estadísticas hasta el 4 de diciembre 2023