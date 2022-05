#UPDATE @USCG, partner agencies continue search for survivors of capsized illegal voyage vessel in the Mona Passage.



Press release: https://t.co/bCCYvKNRBd@USEmbassyHaiti @EmbajadaUSAenRD @CBPAMORegDirSE @CBPCaribbean pic.twitter.com/lFFMnUKJ2o