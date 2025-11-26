Una mujer de 81 años resultó con quemaduras por un accidente ocurrido mientras cocinaba en su hogar localizado en el barrio la Barra, en Caguas.

La querella se recibió a las 10:20 a.m. de hoy, miércoles, cuando su hijo la encontró sobre el suelo de la cocina y avisó a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, Juana Meléndez Sánchez, se encontraba preparando unos pasteles y para evitar caerse se aguantó de la estufa causando que la línea de gas se desprendiera y se incendiara.

Esta fue trasladada a un hospital donde diagnosticaron que tenía quemaduras en un 60% del cuerpo. Su condición es de cuidado.

Los bomberos extinguieron el incendio.