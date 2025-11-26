Octogenaria resulta con quemaduras tras caída en su cocina
Se encontraba preparando unos pasteles.
Una mujer de 81 años resultó con quemaduras por un accidente ocurrido mientras cocinaba en su hogar localizado en el barrio la Barra, en Caguas.
La querella se recibió a las 10:20 a.m. de hoy, miércoles, cuando su hijo la encontró sobre el suelo de la cocina y avisó a las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, Juana Meléndez Sánchez, se encontraba preparando unos pasteles y para evitar caerse se aguantó de la estufa causando que la línea de gas se desprendiera y se incendiara.
Esta fue trasladada a un hospital donde diagnosticaron que tenía quemaduras en un 60% del cuerpo. Su condición es de cuidado.
Los bomberos extinguieron el incendio.