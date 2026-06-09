Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Aibonito ocuparon hoy 839 bolsitas con fentanilo, seis bolsas de cinco onzas con marihuana y $330 en efectivo, durante el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento a un vehículo relacionado con una intervención realizada ayer en el residencial Manuel Martorell en Comerío.

El automóvil, que fue descrito como un Kia Rio, color gris, del año 2013, fue allanado a media mañana de hoy en el estacionamiento de la comandancia de Aibonito.

Durante un plan de vigilancia fue arrestado Carlos Daniel Pinto Lebrón, 35 años, a quien se refirieron las autoridades como una presunta persona de interés en investigaciones por incidentes de violencia ocurridos en Cayey y Caguas.

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El vehículo fue vinculado con Pinto Lebrón.

La intervención inicial ocurrió a las 5:52 de la tarde, de ayer, lunes, en el mencionado complejo de vivienda pública donde arrestaron a dos hombres, uno por destrucción de evidencia y otro por la posesión de 46 bolsitas con cocaína, dos envases con marihuana, siete decks de heroína y $284, en efectivo.

Simultáneamente cerca del edificio 8, el agente John Olmedo Hernández arrestó a un joven de 25 años a quien se le ocupó 160 bolsas de cocaína y $437 en efectivo y el agente Luis Santiago Bermúdez, a Pinto Lebrón.

Este plan de trabajo fue supervisado por el sargento Eduardo Rivera Rivera.

El caso será consultado con el fiscal de turno para la radicación de los cargos correspondientes.