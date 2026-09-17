Siete armas ilegales, municiones, cargadores y drogas fueron ocupadas en el interior de una guagua que se presume fue utilizada como almacén mientras personal de la División de Inteligencia y Arrestos diligenciaba una orden de allanamiento en un apartamento del residencial Brisas de Cupey.

Los agentes recibieron confidencias cuando diligenciaban una orden de allanamiento en la búsqueda de un hombre sospechoso de trasiego de drogas y armas de fuego, el cual fue arrestado.

Guagua marca Honda Odyssey LX, color crema y del año 1996, estacionada frente al edificio seis, donde se guardaba armas, cargadores, municiones y marihuana. ( Suministrada por la Policía )

En ese momento se les notificó que en el interior de una guagua marca Honda Odyssey LX, color crema y del año 1996, estacionada frente al edificio seis, se guardaba material ilícito y fue ocupada.

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La Unidad Canina detectaron olor a sustancias controladas y armas de fuego, por lo que la misma fue sellada y trasladada a la Comandancia de Área de Bayamón, donde se diligenció una orden de registro y allanamiento autorizada por el fiscal Héctor Rivera Sánchez y expedida por la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan.

En su interior se ocupó una pistola Glock de calibre .40 alterada para disparar en automático, un revólver y dos pistolas marca Smith & Wesson, un rifle, dos armas de fuego tipo Pistol multicalibre, 17 cargadores, entre ellos uno tipo tambor, 302 municiones de varios calibres, dos bolsas con marihuana, parafernalia y una libreta con el cuadre del punto de drogas.

Esta evidencia se somete al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar si las armas fueron usadas en alguna escena criminal.