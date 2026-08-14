Una investigación confidencial de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, ayer, jueves, culminó con la ocupación de dos armas ilegales y un chaleco antibalas dentro de un automóvil con gravamen de desaparecido en un solar en la calle Betances, al final de la barriada Rosario en Ciales.

El agente Iván Santiago Molina, de la Sección de Asuntos Confidenciales y Crimen Organizado de la mencionada división, corroboró la información que lo llevó hasta las inmediaciones de la barriada donde localizaron un en Kia Rio, color rojo, del año 2017 y con tablilla IST-291, el cual poseía gravamen de vehículo desaparecido.

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Durante la inspección del vehículo se encontraron dos pistolas Glock, calibre .40, una de ellas estaba alterada con un dispositivo para disparar en automático, municiones, dos cargadores largos y un chaleco antibalas con dos placas, además de otro forro de chaleco sin placas.

Agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo recuperaron este Kia Rio, color rojo, del año 2017, que poseía gravamen de vehículo desaparecido. ( Suministrada por la Policía )

El caso permanece bajo investigación y será consultado con el Departamento de Justicia, a los fines de determinar las acciones legales correspondientes que se van a tomar conforme a la evidencia recopilada en esta etapa.

El teniente Christopher Atiles Cruz, director de la división, exhortó a la ciudadanía a continuar colaborando con la Policía ya que cada llamada que se recibie a la línea confidencial (787) 343-2020, representa una oportunidad para prevenir delitos, recuperar propiedad y proteger vidas.