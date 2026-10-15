Agentes adscritos al precinto Ponce Oeste, se movilizaron hoy al colegio Mercedario San Judas Tadeo en ese municipio tras el hallazgo de un cargador de arma de fuego a un alumno del séptimo grado.

De acuerdo con datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, el magazin con 17 balas de calibre 9 milímetros estaba en el bulto de un estudiante.

El mismo pertenece a su padre quien posee licencia de portación de armas.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes consultarán el caso con la fiscalía para que determine si el adulto incurrió en negligencia y con un Procurador de Menores.

Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia para que inicie la investigación correspondiente.