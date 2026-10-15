Ocupan cargador de una pistola en bulto de alumno de colegio en Ponce
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) tiene a cargo la pesquisa.
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Agentes adscritos al precinto Ponce Oeste, se movilizaron hoy al colegio Mercedario San Judas Tadeo en ese municipio tras el hallazgo de un cargador de arma de fuego a un alumno del séptimo grado.
De acuerdo con datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, el magazin con 17 balas de calibre 9 milímetros estaba en el bulto de un estudiante.
El mismo pertenece a su padre quien posee licencia de portación de armas.
La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes consultarán el caso con la fiscalía para que determine si el adulto incurrió en negligencia y con un Procurador de Menores.
Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia para que inicie la investigación correspondiente.