Agentes adscritos al Precinto de Cupey fueron alertados en horas de la mañana de hoy, domingo, sobre unos disparos que se escucharon en el kilómetro 2.7 de la carretera PR-844, en el Camino Iglesia, en Cupey.

Según información preliminar, a las 6:00 a.m. se recibió una llamada anónima en el cuartel de Cupey y al personarse los uniformados al lugar encontraron siete casquillos calibre .40.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan los ocupó como parte de la investigación.

En estos hechos no se reportaron personas heridas y/o daños a la propiedad.

La agente Marielys Morales, del Precinto de Cupey, investigó la querella.