Agentes adscritos al “Strike Force” de Bayamón arrestaron en la tarde de ayer, martes, a un hombre de 28 años tras ocupar sustancias controladas durante un plan de vigilancia en la barriada Ojo de Agua, en Vega Baja.

En el lugar se ocupó 42 bolsitas con cocaína, 40 bolsitas con crack, 61 bolsitas con marihuana, 64 envases cilíndricos con más crack, 21 pastillas, un radio de comunicación y $444 en efectivo.

El arrestado quedó bajo la custodia del Servicio de Alguaciles Federal, no se precisó en qué caso se vincula la investigación, si pesaba una orden federal en su contra o violó las condiciones para estar en libertad bajo probatoria.

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El 3 de agosto, el CIC de arecibo solicitó la cooperación ciudadana para localizar el automóvil Toyota Corolla, color gris, del año 2009, que manejaba Cristian Ángel Castillo Rodríguez de 25 años, quien se encuentra desaparecido.

Este compartía con Carlos Roberto Hernández Mendrell, vecino de Río Grande y Benjamín Fontánez Carmona, de Fajardo, en la tarde del viernes 29 de mayo, en el sector Ojo de Agua, cuando se supo de ellos por última vez.

La guagua Nissan Xterra de Fontánez Carmona, fue hallada quemada.