La División de Patrullas de Carreteras de San Juan ocupó una guagua Ford blanca con relación a la investigación del caso de una mujer que murió atropellada durante la madrugada de hoy, viernes, en la avenida Jesús T. Piñero, cerca de la salida hacia el expreso Las Américas, en dirección hacia Puerto Nuevo.

El vehículo será analizado, como es de rigor en estas investigaciones.

Guagua ocupada con relación a la investigación de una peatona que fue atropellada durante la madrugada de hoy, viernes, en la avenida Jesús T. Piñero. (Suministra)

Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, el accidente ocurrió a las 5:10 a.m. cuando la mujer de unos 70 años estaba cruzando la carretera y fue impactada por varios vehículos que no se detuvieron en la escena. La occisa no ha sido identificada.

El conductor posteriormente compareció ante las autoridades y no hizo ninguna declaración por asesoría de su abogado. Este arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

La fiscal Mibari Rivera ordenó el levantamiento del cadáver.