( Suministrada por la Policía )

La investigación de un caso de amenaza de muerte a un ciudadano de parte de su vecino condujo a los agentes de la comandancia de área de Aguadilla a ocupar anoche 17 armas de fuego ilegales.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de septiembre, cuando el perjudicado denunció a la Policía que su vecino presuntamente lo amenazó con un arma de fuego en el barrio Maleza Alta, en Aguadilla.

Se solicitó una orden de allanamiento la cual fue expedida por el juez Davier Alfaro, ayer, miércoles, y se encontraron en la residencia con las armas cortas y largas, cargadores y municiones en grandes cantidades, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

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Resultados de un allanamiento diligenciado en una residencia del barrio Maleza Alta, en Aguadilla. ( Suministrada por la Policía )

Anoche se arrestó al sospechoso quien es un exagente de la Patrulla Fronteriza Federal, el cual no posee licencia de armas.

Las mismas se desgolzan como tres pistolas calibre 9 milímetros, tres revolveres, ocho rifles, tres escopetas, un percutor (martillo que golpea el fulminante del cartucho para encender la pólvora y producir el disparo), 39 cargadores y 14,047 municiones.

El diligenciamiento de la orden de allanamiento estuvo a cargo de los agentes Abel Musa y Gustavo Cruz Morales bajo la supervisión la teniente Iraida Román Villanueva comandante distrito de Aguadilla.

El caso se está consultando con la fiscalía para radicar los cargos correspondientes.