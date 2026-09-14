Un arma de fuego fue ocupada esta mañana durante una intervención de agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos, el Departamento de Hacienda y personal del Municipio de San Juan, con apoyo de agencias federales en el negocio Aqua Hookas Bar, localizado en Villa Palmeras, en Santurce, en cuyo entorno se han reportado problemas recurrentes e incidentes de violencia presuntamente vinculados al bajo mundo.

El superintendente Auxiliar de Operaciones Especiales, coronel Carlos Cruz, explicó que mientras se disponían a intervenir en el negocio que estaba en operaciones para verificar junto a las agencias pertinentes si estaban cumpliendo con los permisos requeridos, una persona soltó un arma de fuego y huyó del lugar sin ser arrestado.

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También se arrestó a una pareja por parte agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) que están facultados para detener procesar y deportar formalmente a personas que ingresen o permanezcan sin autorización legal.

A pesar de que se suponía fuera una intervención rutinaria por una investigación administrativa y preventiva en el bar, participaron agentes del Servicio de Alguaciles Federales, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).

“Era una intervención en el negocio Aqua en la avenida Eduardo Conde, en Villa Palmeras con el apoyo del Departamento de Hacienda y el Municipio por investigaciones de incidentes de violencia. Las agencias federales nos acompañaron (como apoyo), pero fue el resultado investigación administrativa y preventiva”, indicó el coronel Cruz.

El negocio, que podría ser multado por violación al Código de Orden Público de San Juan, ha sido intervenido en relación con armas ilegales al menos en dos ocasiones en los pasados años.