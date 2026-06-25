( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón ocuparon armas de fuego y municiones ayer en el interior de un vehículo mientras se investigaba la escena del doble asesinato ocurrida en los predios del edificio 23 del residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

Mientras los agentes labores de apoyo la una escena del crimen, un perro de la Unidad Canina marcó el vehículo Nissan Kicks, color gris y del año 2024.

Luego de recibir la autorización de una orden de registro y allanamiento por medio de la fiscal Liz López Rivera, y expedida por la jueza Miriam Stephan Acta del Tribunal de Bayamón, se ocuparon dos rifles AK-47, 278 municiones y nueve cargadores, uno de ellos tipo tambor.

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Un perro de la Unidad Canina marcó el vehículo Nissan Kicks, color gris y del año 2024 y se ocuparon dos rifles, cargadores y balas en un residencial de Guaynabo. ( Suministrada por la Policía )

Su análisis en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinará si tiene o no algún vínculo con la escena criminal.

Los hechos se reportaron a las 2:57 p.m. de ayer, miércoles, mientras Steven Ortiz Rivera de 28 años, residente del sector Aldea en Bayamón y Zadiel Morales Sierra de 20 años, quien era vecino de la urbanización Santa Juanita, del mismo municipio.

Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales.

Los jóvenes que tenían un negocio de lavado de autos se encontraba aseando una guagua cuando fueron asesinados. El motivo del crimen no se ha establecido.

Otro joven de 27 años resultó herido de bala. Su condición es estable.

El agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal Alberto Cruz se hicieron cargo de la investigación.