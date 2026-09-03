( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, ocuparon sustancias controladas, un arma de fuego, balas, cargadores y dinero en efectivo durante un allanamiento diligenciado esta madrugada en una residencia ubicada en la calle Adelino Valdés de la urbanización Madrid, en Juncos.

En el lugar se ocuparon tres kilos y 127 bolsitas con cocaína, 400 cápsulas de crack, una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, 385 municiones de ese calibre, seis cargadores, una mira telescópica, parafernalia y una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

Una pareja de 46 y 44 años, fue arrestada.

La orden de allanamiento fue emitida por la juez Karina Díaz Pérez.

Este caso es consultado con personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), para que determine si asumirá la jurisdicción de esta pesquisa.