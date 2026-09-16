( Suministrada por la Policía )

Agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de Bayamón y San Juan diligenciaron hoy una orden allanamiento en el apartamento 69 del edificio 5 del residencial Brisas de Cupey, donde arrestaron a un hombre, de 38 años, tras ocupar sustancias controladas y otro material ilícito.

En el apartamento ocuparon como más de una libra de marihuana, una cantidad no precisada de cocaína y dos abastecedores cargados con 32 municiones, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

También incautaron una guagua marca Honda Odyssey, color gris, para fines periciales, como parte de una investigación sobre trasiego de sustancias controladas y de armas ilegales que se han vinculado con tiroteos.

Al momento de la intervención, una joven de 24 años, embarazada, que es la pareja del detenido requirió asistencia médica.

El caso será consultado posteriormente con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de los cargos correspondientes.