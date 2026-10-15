Armas ilegales, opioides y marihuana fueron ocupadas esta madrugada en una residencia de la calle Ramón Mirada del barrio Hato Tejas, en Bayamón, durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento por agentes de la División de Inteligencia del Negociado de Fuerzas Unidas.

Frente a la residencia la pareja detenida presuntamente hacía entrega ilegalmente de medicamentos controlados, como Percocet, que es una combinación de opioide y un analgésico usado para el dolor moderado.

Los agentes ocuparon alrededor de 500 pastillas del medicamento, cuatro pistolas, dos calibre .40 y la misma cantidad de calibre 9 milímetros, cargadores, dos rifles AK-47 y varias bolsas con marihuana.

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El director de la división explicó que el hombre detenido de 55 años junto a su esposa de 60, tenía licencia de portación de armas vigentes, aunque no todas las armas ocupadas estaban registradas.

“Tiene armas ilegales en su poder. Frente a su residencia tenían un tipo de delivery que entregaban este tipo de medicamento no autorizado. Nosotros hicimos la correspondiente investigación referente a la información que estuvimos recibiendo y nos llevó al diligenciamiento de esta orden”, detalló el teniente Díaz.

Sobre aspectos relacionados a la manera en la que eran contactados por clientes o la procedencia de las pastillas, que se aclaró no habían sido recetadas a nadie, no se revelaron datos.

El caso será consultado con la fiscalía estatal y también con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en caso de que determinen asumir la jurisdicción de la pesquisa.