El Servicio de Inspectores Postales y la Policía de Puerto Rico solicitaron la ayuda de la ciudadanía para la identificación y arresto del sospechoso de asaltar y agredir a un cartero el 25 de noviembre, a eso de las 11:40 a.m. en la calle Belén Burgos de la urbanización Santiago Iglesias, en Puerto Nuevo.

La agencia federal está ofreciendo una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca al arresto y convicción de este hombre.

Según la investigación realizada, el asaltante, que portaba un arma blanca, mediante fuerza e intimidación obligó al cartero a abordar su guagua oficial y conducir hasta llegar a la calle Unión del sector Piedras Blancas, en Guaynabo.

PUBLICIDAD

Allí el perjudicado impactó el vehículo contra unos bambúes y se desmontó lo que provocó que el asaltante huyera del lugar.

El sospechoso fue descrito como de tez negra, delgado, rostro perfilado, 5’6”de estatura y barba recortada.

Este vestía un conjunto de sudadera con capucha y pantalón color y tenis negros y blancos. Este hombre podría vivir en Guaynabo y/o áreas adyacentes.

Si usted tiene información que ayude a esclarecer el caso puede comunicarse bajo estricta confidencialidad al teléfono (787) 622-1670 con el número de referencia 4627043-WPV. Bajo estricta confidencialidad.