La operación Impacto Suroeste dejó el saldo esta madrugada de 44 arrestos - 15 de los cuales fueron excarcelados-, la ocupación de ocho armas ilegales, de cocaína y marihuana, informaron en una conferencia de prensa el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón junto al director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, Héctor Siaca.

Este es el resultado de 13 meses de investigación encubierta en comunidades de 17 municipios, donde no se detectó una gran organización criminal sino a vendedores independientes o pequeños núcleos de tres a cuatro integrantes dedicados al trasiego de drogas y armas ilegales.

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Del total de las 52 órdenes de arresto con fianzas globales de $12.54 millones que fueron diligenciadas, 47 son hombres, cuatro mujeres y un adolescente.

De los detenidos 39 tenían antecedentes penales por violación a la Ley de Armas y de Sustancias Controladas, violencia doméstica, escalamientos, agresiones y hasta asesinato, entre otros delitos, detalló González Falcón.

Durante las transacciones se ocuparon ocho armas de fuego y se confiscaron 22 vehículos.

“Esto no se limitó a un punto o a una comunidad, la investigación nos llevó a diferentes lugares y nosotros seguimos la investigación donde quiera que nos llevó...Estos no fueron arrestos al azar, esta investigación estuvo dirigida a personas que identifica como vinculados al tráfico de drogas, armas y actividades ilegales”, sostuvo González Falcón.

En el transcurso de la investigación detectaron varias transacciones coordinadas en plataformas digitales y redes sociales, entre ellas unas vinculadas con el menor arrestado por la presunta venta de un arma ilegal y sustancias controladas a un agente encubierto, observó.

“Los métodos cambian, nuestra manera de investigar también tiene que cambiar. Tenemos que utilizar inteligencia, tecnología y buenas investigaciones para conocer cómo operan, con quien operan y dónde se están moviendo y eso es precisamente lo que ocurrió en este caso”, abundó el superintendente.

Cargamento de cocaína

El coronel Carlos Cruz Burgos, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo, reveló que en la madrugada de ayer, lunes, agentes de la División de Inteligencia de FURA, en conjunto con la División Marítima de Añasco y agentes de la Patrulla Fronteriza Federal, intervinieron en las costas de Aguadilla con una embarcación de 28 pies de eslora identificada con el nombre de “Hueso”, en la que fueron ocupados 269 kilos de cocaína con un valor estimado de $2.5 millones.

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Fueron arrestados dos residentes de Vieques de 27 y 41 años de edad, los cuales quedaron en custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Cruz Burgos aclaró durante la rueda de prensa que si bien es cierto que la producción de cocaína ha mermado no se ha visto escasez de la droga en la calle y su precio por kilo continúa siendo de $9,000 a $11,500.

“Este resultado demuestra algo importante, nuestra estrategia no termina en la calle, también estamos atacando las rutas utilizadas para traer la droga a puerto Rico”, agregó González Falcón.

Las armas de fuego ilegales ocupadas serán enviadas al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para que las analice con el propósito de esclarecer casos de asesinatos.

A esta investigación se suma al resultado de otras intervenciones desde el 28 de septiembre, periodo durante el cual se arrestó a 168 personas, ocuparon 18 armas de fuego y confiscado 30 vehículos. Las fianzas totales durante ese periodo ascienden a $13,869,100.