Agentes de la Policía realizaron varios arrestos y ocuparon sustancias controladas, municiones y dinero en efectivo durante intervenciones llevadas a cabo en residenciales públicos del municipio de Manatí, informó la Uniformada.

En el residencial Enrique Zorrilla, fue arrestado el presunto vendedor de sustancias controladas, identificado como un hombre de 38 años y residente de Manatí.

Como parte de la intervención, los agentes ocuparon 39 bolsas de cocaína, 37 bolsas de crack, 85 cápsulas de crack, 18 bolsas de marihuana, 49 municiones calibre .40 y $291 en efectivo.

En ese mismo lugar, también fue arrestado un hombre de 55 años, a quien se le ocupó una bola de marihuana y un vehículo Toyota Venza blanco, año 2001.

Posteriormente, en el residencial Brisas de Campo Alegre, los agentes arrestaron a cuatro personas, incluyendo al presunto vendedor de sustancias, de 39 años, y a otro individuo de 61 años.

En ese operativo se ocupó 26 bolsas de marihuana, 54 bolsas de cocaína, 15 bolsas de crack, 32 cápsulas de crack, 54 decks de heroína y $358 en efectivo.

Además, fueron arrestados un hombre de de 56 años, y otro de 59 años. A estos se les ocupó una bolsa de crack y un vehículo Toyota Corolla color vino, año 1997.

Las intervenciones serán consultadas con el fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo para la posible radicación de cargos criminales correspondientes.