Las autoridades federales lanzaron un operativo esta madrugada contra una organización criminal vinculada al asesinato de cinco hombres ocurrido en Carolina y San Juan en octubre de 2025, confirmó portavoz de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

La agencia lidera este lunes un operativo denominado “La Última Serenata”, mediante el cual se diligencian 23 órdenes de arresto contra presuntos integrantes de la ganga, descrita por las autoridades como “sumamente violenta”.

El operativo se desarrolla en los residenciales El Mirador y Las Margaritas, en San Juan, así como en Toa Alta, Arecibo, Yauco y Bayamón.

PUBLICIDAD

Relacionadas Los mensajes detrás de los cadáveres hallados en Carolina y Santurce

Además, se alega que la organización traficaba distintos tipos de drogas y armas, incluidas armas modificadas.

La Fiscalía federal ofrecerá más detalles durante una conferencia de prensa pautada para las 11:00 de la mañana.

Los cuerpos desnudos y torturados de los cinco hombres fueron localizados el lunes, 6 de octubre de 2025 en la barrida Figueroa, en Santurce, y en la avenida Paseo de los Gigantes, en Carolina.

La primera escena fue reportada a las 3:26 de la madrugada en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa, donde las autoridades hallaron los cadáveres de Nathan Borques, de 18 años y residente de Hato Rey, y Wilber Javier Germoso Ramírez, también de 18 años y vecino de Barrio Obrero.

Horas más tarde, a las 8:20 a.m. de ese mismo día, un ciudadano acudió a un cuartel municipal para alertar sobre tres cuerpos apilados junto al arrastre de una cisterna en la avenida Paseo de los Gigantes.

Las víctimas fueron identificadas como Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años y residente de Trujillo Alto; Eliezer Derickson Messon, de 30 años, residente de Santurce y poseedor de un pasaporte de República Dominicana; y Ramón Pierret, de 41 años y también de nacionalidad dominicana.