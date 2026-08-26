Agentes federales diligencian 81 órdenes de arresto esta mañana como parte de un operativo en el oeste de la Isla.

La intervención está relacionada con presuntas actividades de narcotráfico.

El operativo es liderado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y cuenta con la colaboración de la Policía de Puerto Rico y otras agencias federales, como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Imágenes tomadas por TeleOnce muestran un gran despliegue de agentes en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo, donde los acusados son procesados.

Se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa programada para mañana, jueves, según confirmó a este medio la portavoz de prensa de HSI San Juan, Sandra Colón.