La osamenta humana que fue hallada en horas del mediodía de hoy, viernes, en una finca de ganado ubicada en el sector El Chichón, en Villalba, podría ser la de Manuel Vázquez Burgos, de 87 años, desaparecido hace un año en ese municipio.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 12:15 del mediodía se notificó sobre el inusual hallazgo por parte de los encargados de la finca mientras realizaban labores.

Las piezas de ropa y una gorra encontradas en el lugar son similares a las que vestía el octogenario el 24 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez al salir de su residencia en el sector Tierrita del barrio Aceituna, en ese municipio.

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Manuel Vázquez Burgos ( Suministrada )

El 26 de junio del año pasado, la Policía activó la Alerta Ashanti para localizar a Vázquez Burgos.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se encargará de establecer su identidad y causa de muerte, indicó el teniente Félix Guilbe, director de la División de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Ponce junto a la fiscal Blanca Questel tienen a cargo la pesquisa.