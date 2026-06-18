La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró la identidad de los restos óseos hallados el pasado 25 de mayo en Juncos como los de Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien había sido reportado desaparecido el 3 de septiembre de 2025.

La Policía activó la Alerta Silver para sumar ayuda en su búsqueda, tras su esposa reportar que salió a recoger una correspondencia en el buzón y no regresó.

La identificación, del vecino del barrio Lirios Dorados, en Juncos, donde vivía, fue establecida mediante un análisis comparativo de radiografías corporales realizado por peritos de la UIH del ICF, conforme a los protocolos científicos y periciales establecidos.

Un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial, según disponen los protocolos institucionales para este tipo de casos.