Arecibo. El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, llegó hoy hasta la funeraria González Marrero de Arecibo con un doble propósito: otorgarle el rango póstumo de teniente segundo al sargento Edwin Maldonado García, quien fue arrollado la semana pasada en la avenida Baldorioty de Castro mientras intentaba rescatar un gato callejero, y mostrarle su respaldo y solidaridad a la viuda, la agente Lizette Olmo Cruz, adscrita al cuartel de Piñones.

La agente Lizzete Olmo Cruz recibe de manos del comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa el certificado en el que se le otorga el rango póstumo de teniente segundo a su difunto esposo, el sargento Edwin Maldonado García. ( Primera Hora )

La funeraria en el pueblo natal del oficial caído no daba abasto para la gran cantidad de personas que se reunieron para acompañar a la familia de Maldonado García en medio de su dolor. La plana mayor de la Policía, uniformados, familiares, amigos, vecinos del barrio Garrochales, donde el agente creció, y público en general, llegaron hasta la atestada funeraria.

En un aparte con Primera Hora, Olmo Cruz se mostró agradecida por las muestras de cariño del pueblo, que dijo no han parado desde que se conoció la noticia.

“Él hizo muchas cosas buenas. Los que están aquí son sus compañeros, sus amigos. Y están aquí por eso. Y ya tú ves cómo está esto, lleno”, manifestó la también agente del orden público, quien de paso dejó saber que hará gestiones para recibir a “Baldo”, el felino que Maldonado García intentaba rescatar cuando fue arrollado por un conductor que paró en la escena.

La familia decidió que será una de las hermanas de Maldonado García quien adopte al gato.

A eso de las 4:00 p.m., López Figueroa dirigió unas palabras en las que reconoció a Maldonado García, a quien describió como una persona que se daba a querer con todos.

“La presencia de todos ustedes aquí demuestra lo que Edwin sembró en vida. En su trabajo policíaco, en su vida personal. Era muy querido por cada uno que lo conocía. Trabajó en Carolina, trabajó en el cuartel general en la división de Vigilancia y siempre era una persona jovial. Así que, Edwin, aquí tienes a todos y cada uno de los que en un momento determinado valoraron tu amistad, valoraron tu compañerismo como hermano de sangre azul. Hoy partes hacia el Señor, pero dejas una huella en Puerto Rico y en los hermanos de sangre azul, la Policía de Puerto Rico, como excelente ser humano, comprometido en todo momento en su trabajo”.

A las palabras de López Figueroa le siguió un aplauso, tras lo que el jefe de la Uniformada se dirigió a la viuda y los familiares del sargento, entre los que se encontraba su padre.

“A la familia, a la agente Olmo que también trabaja en Carolina, vas a tener todo el respaldo de cada uno de mis policías en todo momento. Somos una familia grande. Es una familia grande, es una familia que he intentado unir desde que asumí la dirección en el 2021 y sé que lo voy a lograr. Que cada uno de nosotros seamos como hermanos, como amigos, como aquella persona que en un momento dado nos va a salvar la vida en cualquier situación, o salvársela a él. Les pido compañerismo, hermandad y si nos unimos como cuerpo policíaco, créanme que vamos a ser y seguiremos siendo una gran familia”, manifestó el comisionado.

Acto seguido, López Figueroa, acompañado por representantes del Departamento de Seguridad Pública, procedió a colocarle la placa y las investiduras del rango de teniente en el uniforme de Maldonado García. Finalmente, dio lectura al certificado de ascenso póstumo, el cual le fue entregado a la viuda.

Una vez más los presentes le dieron una ovación al oficial caído. Esta vez le rindieron tributo con un aplauso en pie que se extendió por más de un minuto.

Las exequias del ahora teniente segundo Maldonado García serán mañana desde el mediodía, cuando se le realizará una ceremonia de Honores Póstumos en el estacionamiento de la funeraria. Luego, a la 1:00 p.m. el cortejo fúnebre partirá hasta el Cementerio Nuevo Municipal Urbano, El Tres de Arecibo, donde será sepultado.

Defiende su gestión

De otra parte, a su llegada a la funeraria, López Figueroa afirmó que la Policía trabaja a todo vapor para esclarecer los asesinatos de cinco personas en dos hechos reportados ayer en Carolina y Loíza y en el que dos de las víctimas son unas adolescentes de 13 y 15 años.

El Comisionado sostuvo que están verificando todas las informaciones que llegan en relación al caso y lo van a resolver. “Estos casos de esta índole han sido esclarecidos y radicados. Esta no va a ser la excepción. Si necesitamos la colaboración ciudadana en este esfuerzo, porque no meramente es que alguien diga que fue Antonio López. Tenemos que tener evidencia suficiente para llevarla a la fiscalía y que la fiscalía evalué la evidencia a ver si existe la prueba suficiente para sostenerlo en el Tribunal. No es someter por someter”, dijo. López Figueroa garantizó que los responsables, serán arrestados. “En principio, posiblemente no tengo la evidencia para arrestarlos por asesinato, pero créeme que los vamos a arrestar por drogas o por armas, porque tienen una empresa criminal continua”, afirmó. Al preguntársele que tan adelantada esta la investigación, el Comisionado indicó que están investigando todos los ángulos posibles. “La investigación criminal, uno de los postulados es ‘la prisa es enemigo de la investigación criminal’. Estamos paso a paso, corroborando toda la información que llega. Toda información que llega, por simple que sea, es importante para nosotros. Estos casos de esta índole han sido esclarecidos y radicados. Esta no va a ser la excepción”.

De otra parte, visiblemente incómodo y hasta molesto, López Figueroa defendió la gestión de la uniformada al cuestionársele sobre incidentes violentos registrados en las últimas semanas y aseguró que la incidencia criminal ha bajado. Dijo que actualmente, las estadísticas reflejan 62 asesinatos menos que en el 2022 y 770 delitos graves menos. “Un asesinato para mi es demasiado. La Policía está trabajando. Esa misma madrugada (que ocurrió la masacre) hicimos un arresto de un individuo que mató un niño de 5 años en el 2021, estamos en la búsqueda de la madre todavía para que la ciudadanía nos ayude. Todos mis policías están trabajando, van a seguir dando al máximo porque el fin de nosotros es brindarle la seguridad al pueblo, que Puerto Rico se merece”, concluyo López Figueroa.