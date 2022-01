Tras una larga batalla judicial para deshacerse de su primera convicción debido a que el veredicto no fue unánime, el nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro, por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, iniciará el próximo 31 de enero ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, confirmó su abogado Harry Padilla.

El hijo del fenecido juez federal, Salvador Casellas enfrenta cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas e infracción a la Ley de Armas por el sonado crimen registrado el 14 de julio de 2012 en la residencia familiar, localizada en Torrimar, Guaynabo.

Padilla detalló a Primera Hora que el proceso iniciará con la selección del jurado. Indicó que en esta etapa pudieran estar tres o cuatro semanas. Luego de que se seleccione a las 12 personas que juzgarían a Casellas y a sus suplentes, entonces “se empieza” el desfile de prueba.

Ante este reinicio del proceso judicial, Casellas Toro “está bien, gracias a Dios”, según informó el abogado.

El corredor de seguros se encuentra desde el 21 agosto de 2020 en libertad bajo supervisión electrónica, tras prestar fianza de $2 millones. Reside en la casa de su hija.

Padilla afirmó que no se aventura a dar proyecciones de ninguno de sus casos. Tampoco informó si cuenta con nueva prueba exculpatoria.

“La defensa no tiene que probar nada. Nuestro sistema de derecho no le pone carga probatoria a la defensa”, comentó.

Más, sin embargo, Padilla destacó que la jueza falló a su favor en una moción que presentó para que no le aplicara a Casilla la reciente decisión del Tribunal Supremo de que los veredictos exculpatorios también tienen que ser unánimes.

No obstante, esta decisión de que el veredicto exculpatorio no tiene que ser unánime en este caso, dado a que los hechos imputados ocurrieron antes de que el Tribunal Supremo estableciera esta regla, todavía no es final. El abogado aceptó que el Departamento de Justicia tiene hasta la próxima semana para acudir a los foros apelativos a cuestionar la determinación de Durán Guzmán.

A Casellas Toro, entretanto, sí le aplicaría la determinación de que el veredicto de convicción tiene que ser unánime.

El jurado del primer juicio realizado entre 2013 y 2014 contra Casellas Toro, compuesto por seis hombres y seis mujeres, emitió un veredicto el 30 de junio de 2014 de 11-1. Esto representó que no fue unánime. La situación llevó a Padilla a una larga batalla judicial, la cual ganó.

Primera Hora solicitó a Justicia una reacción sobre este nuevo juicio contra Casellas Toro. Se espera por una respuesta.

La fiscal que estuvo a cargo del primer juicio, Janet Parra, continúa al frente de este caso.

Lo que se ventiló en el primer juicio

Según la teoría que los fiscales esbozaron en el primer juicio, Casellas Toro fingió un “carjacking” para reportar como hurtada la pistola FN Five Seven, la cual supuestamente usó para matar a la que fue su esposa por unos 20 años.

Los fiscales también plantearon que el corredor de seguros mató a Paredes, de 45 años, para evitar un divorcio que lo obligaría a dividir los bienes gananciales.

Pero la defensa arguyó que Casellas Toro no tenía motivación para el crimen y que la muerte de la ejecutiva de ventas y mercadeo de una compañía de seguros era el resultado de un intento de robo de armas en el hogar que compartían.