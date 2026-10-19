“Él la acechaba”.

La secretaria de una oficina médica fue herida de bala por un paciente que acto seguido se privó la vida esta mañana en el consultorio ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-547, del barrio Aceituna, en Villalba.

Según datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, las autoridades fueron alertadas sobre lo sucedido a eso de las 8:06 a.m. de hoy, lunes, tras los dos clientes y empleados correr despavoridos a refugiarse en la iglesia.

“Hoy llega a atenderse a la clínica, porque él también es paciente, ella le está tomando los signos vitales, él le dispara a ella y se dispara a él”, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano.

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Agregó que el occiso, identificado como Ángel Javier Colón Torres, de 61 años, trabajaba como operador de grúa y tenía licencia de portación de armas de fuego. Todavía falta la investigación total de la escena para determinar si la que fue utilizada estaba registrada legalmente.

“Este señor tenía una relación de amistad, porque todavía no he entrevistado a alquien que me diga que tenían una relación de pareja y él la acechaba, la buscaba, ella tuvo que suspender sus redes sociales y tuvo que suspender la amistad con él y como quiera siguió acechándola”,

Se activó el protocolo de feminicidio para llevar a cabo la investigación de rigor. La mujer herida de bala tiene 49 años.

Por su parte, el alcalde de Villalba, Danny Santiago Núñez, expresó que está orando por los afectados por esta tragedia.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, junto a la fiscal Melissa Rodríguez tienen a cargo la pesquisa.