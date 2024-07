El aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de dos jóvenes la madrugada del domingo en la intersección de las carreteras PR-453 y PR-493, en Hatillo, ha llevado a que su familia haga un llamado a que la juventud a sea más precavida al conducir y eviten excederse de velocidad.

Y es que Lorenzo Padua Correa, de 25 años, estaba de pasajero con un conductor, quien aún no ha sido identificado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y quien presuntamente perdió el control de la guagua Jeep Cherokee por manejar a una velocidad excesiva.

Fue así que impactó un poste de aluminio, choque que pilló a ambos jóvenes y provocó el incendio de la guagua, provocando sus muertes en el acto.

“Para los jóvenes que nos están viendo: la velocidad no lleva a nada. La velocidad trae tragedia. Ha sido una cosa terrible para nosotros”, exhortó su abuelo, Miguel A. Correa Olmo ante las cámaras de Telemundo PR Telemundo PR Telemundo PR.

El dolor de perder a Padua Correa ha sido mayúsculo para su progenitor, Alfonso Padua, pues lamentó no haberse despedido de él.

“Solo Dios tiene una explicación. Cuando Él me la dé a mí, yo se la daré al mundo. No me he despedido todavía, pero nos vamos a encontrar, porque no va a haber una despedida. Va a haber un reencuentro”, dijo al noticiario.

En medio de su luto, Padua recuerda a su hijo como una persona de bien, quien se había “comprometido con la novia, estudiando, trabaja”.

“Todavía estamos pasando por algo que uno nunca espera en la vida, ni enterrar a un nieto o un hijo”, comentó, por su parte, Correa Olmo