Un cargo por el delito de homicidio negligente fue radicado este jueves, por el fiscal José D. Díaz Cabán, a Joshua M. Irizarry Ríos, de 24 años, padre de una niña de cinco años con autismo, que murió al dejarla encerrada en su automóvil estacionado y acostarse a dormir.

La jueza Irmarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $5,000 la cual prestó.

De acuerdo con la investigación del agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, el 13 de septiembre en la calle Francia, del barrio Sabana Seca, en Toa Baja, el imputado llegó a su residencia con la niña Mikaela Sofía Irizarry del Rosario, en su vehículo Kia Soul a eso de las 4:00 p.m., subió a la segunda planta para buscar algo y se quedó dormido.

No fue hasta dos horas después, que la madrastra de la menor la encontró inconsciente y la transportaron a la sala de emergencias del Medical Hospital en Bayamón, donde el médico de turno certificó su muerte a las 6:13 p.m.

Las autoridades fueron notificadas por el hospital.