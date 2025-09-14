La división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga la muerte de una niña de cinco años que fue llevada esta noche a la Sala de Emergencias del hospital Hermanos Meléndez de Bayamón.

Preliminarmente, la Policía informó que el padre de la menor la habría recogido en algún momento de la tarde y al llegar a la casa en Levittown, olvidó a la menor en su asiento protector, en el interior del vehículo y se acostó a dormir.

Sin embargo, el teniente José Bonilla, de la división de Homicidios indicó que apenas están comenzando la pesquisa, por lo que todavía no se ha corroborado esa información. “No descartamos nada”, manifestó.

El Uniformado indicó que los agentes se hallaban entrevistando a los padres de la menor para recopilar más información sobre la situación.