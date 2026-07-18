Unos padres llevaron anoche a un cuartel de la Policía a un joven de 21 años que era buscado por golpear, junto a una menor de 16, a un adulto mayor en una urbanización de Toa Alta.

El informe policiaco detalla que agentes adscritos al Distrito de Toa Alta investigaron una agresión grave reportada a las 7:40 p.m. en una residencia de la urbanización Jardines de San Fernando.

“Manifestó el querellante de 63 años, que fue agredido con las manos en el área del rostro por el joven de 21 años y por una menor de 16 años de edad. Según se indicó, el joven fue arrestado,luego de que se presentara al cuartel, en compañía de sus padres. El mismo permanece detenido a la espera de posible radicación de cargos, ya que su caso será consultado en la tarde de hoy con la Fiscalía”.

La Policía no informó el motivo de la agresión.

Sobre la menor implicada, se detalló en el informe que “la agente Odalys Ayala, adscrita a la División de Asuntos Juveniles de la Policía de Puerto Rico, consultó el caso de la menor, con el Procurador de Menores, José Sagardía De Jesús, quien ordenó citar el caso para el 21 de julio”.