Una pandilla de narcotraficantes, que supuestamente se dedicaban a realizar “tiroteos y asesinatos en lugares públicos, a plena luz del día y en presencia de transeúntes inocentes, incluidos niños”, así como hacer alardes de sus movidas en las redes sociales, fue desarticulada este martes, durante un operativo realizado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

Se trata de la organización “La Familia Nunca Muere”, la cual fue vinculada a una masacre en la que murió un niño de cuatro años, Ian Ordoñez. El incidente ocurrió el 20 de febrero de 2023 en el residencial Jardines de Cataño, durante la celebración de un cumpleaños.

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“Uno de los eventos bajo investigación es la masacre de Cataño el 20 de febrero del año 2023″, confirmó el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía federal.

De inmediato, el fiscal federal dio detalles del operativo realizado en la madrugada de este Martes Santo.

“Esta mañana estamos anunciando los arrestos producto de una acusación emitida el 17 de marzo por un gran jurado federal contra 52 acusados, como resultado de una investigación relacionada al tráfico de drogas y crímenes violentos”, precisó.

Informó que un gran jurado emitió una acusación formal de cinco cargos contra los 52 miembros de la ganga de narcotráfico, liderada por Tomás Junior Sánchez González, conocido como “Father/Boss/Patrón/Gemelo”.

En el grupo también se encuentra Edwin Rivera-Pérez, conocido como “Bubu”, al que se le ha vinculado con la masacre de Cataño del 2023.

En total se le vinculó con una treintena de asesinatos. Muldrow no quiso confirmar si hubo un doble crimen en la avenida Kennedy vinculado a la ganga.

Del grupo impactado, quedan seis personas prófugas. “Muchos que estaban presos estatales, muchos presos federales y otros que fueron arrestados hoy”, informó Muldrow.

Las acusaciones contra la ganga es por posesión y distribución de cocaína, marihuana, heroína y fentanilo.

El grupo operaba en San Juan, Morovis y Cataño, principalmente los residenciales públicos Los Lirios, Jardines de Cataño, Juana Matos, El Coquí y Nemesio Rosario Canales.

Muldrow comentó que unos 40 de los acusados también enfrentan cargos relacionados a la posesión de armas de fuego durante la comisión del delito de tráfico de drogas, mientras 21 de estos 40 acusados enfrentan cargos por posesión de ametralladoras durante la comisión del delito de tráfico de drogas.

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“Durante la comisión de estos tiroteos, miembros de ‘La Familia Nunca Muere’ a menudo usaban chalecos antibalas, guantes, máscaras faciales y otras cubiertas para el rostro. En ocasiones, usaban vehículos hurtados o robados mediante carjacking para evadir su captura y arresto por parte de las autoridades”, detalló.

Según el jefe de la Fiscalía, los miembros de la ganga, conocida también como Los Incorregibles, La Colectora o La Cole, incorporaban recursos o personas de los residenciales públicos Luis Lloréns Torres y Vista Hermosa, la barriada Figueroa y otras áreas de los municipios de San Juan, Morovis y Cataño, para cometer estos crímenes.

“El objetivo de ‘La Familia Nunca Muere’ era mantener el control de todas las actividades de narcotráfico dentro de las zonas controladas mediante el uso de la fuerza, amenazas, violencia e intimidación”, precisó Muldrow.

“Los miembros de ‘La Familia Nunca Muere’ se promocionaban a sí mismos, sus narcóticos, sus armas de fuego, su dinero y su ganga a través de las redes sociales. Algunos líderes que se encontraban presos participaban en reuniones de la ganga utilizando teléfonos celulares, que entraban ilegalmente a las cárceles y usualmente se comunicaban mediante vídeo llamadas. Según la acusación los miembros de ‘La Familia Nunca Muere’ participaron en actos de violencia, incluyendo tiroteos y asesinatos en respuesta a meras amenazas percibidas, sin verificar previamente la veracidad de estas”, añadió el jefe de la Fiscalía federal.

Sobre este uso de las redes sociales, Muldrow detalló que lo que buscaban era hacer alarde de sus movidas criminales. Principalmente, lo hacían a través de la red social de Instagram.

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“Estos grupos usan eso (las redes sociales) para aumentar su estatus en la calle, para mostrar que ellos tienen ese poder, que están pensando que eso es algo que ellos quieren mostrar al mundo, los delincuentes que son. La verdad es que nosotros siempre usamos esa prueba contra ellos en el juicio porque ellos creen que es algo que tienen que estar orgullosos, de armas de fuego, asesinatos, del control de esa área y la venta de drogas”, manifestó el funcionario.

Llegó a decir que, en las redes sociales, tenían “armas de fuego y drogas que estaban la venta. Pero, también hemos visto fotos de Instagram y diferentes fotos mostrando los mensajes y el control que ellos también están mostrando al pueblo y a otras gangas y también a sus propios miembros”.

Muldrow indicó que han solicitado al Tribunal federal que los detenidos queden encarcelados sin derecho a fianza.

“Los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años de prisión con una pena máxima de cadena perpetua”, indicó el fiscal federal.