Un conductor radicó una querella tras ser víctima de robo, a media mañana de hoy, lunes, en el kilómetro 21.4 de la carretera PR-165, en Dorado.

Según alegó el querellante, un hombre y una mujer, le anunciaron el asalto y procedieron a romper uno de los cristales de su vehículo Acura MDX, color oro y del año 2002, apropiándose ilegalmente de dos teléfonos celulares y $300 en efectivo.

Posteriormente, la pareja de sospechosos se marchó del lugar y el perjudicado resultó ileso en el incidente.

La agente Daysa Martínez, del distrito de Dorado, refirió este caso a la División de Robo del CIC de Bayamón.