Una pareja de sexagenarios fueron acusados hoy en el Tribunal de Humacao por violaciones al Artículo 182 de apropiación ilegal agravada.

A Rafael Pedraza Rodríguez, de 62 años, se le radicaron tres cargos, y a su pareja, Neyda L. López Mestre, de 67 años, un cargo. Ambos son residentes de Las Piedras.

Según la investigación, el 5 de mayo de 2026, en horas de la mañana, en la tienda Home Depot de Humacao, Pedraza Rodríguez se apropió ilegalmente de una cortadora de grama, un gato hidráulico de 3 toneladas y una manguera con carrete, todo valorado en $1,017 dólares con 98 centavos.

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A Rafael Pedraza Rodríguez, de 62 años, se le radicaron tres cargos, y a su pareja, Neyda L. López Mestre, de 67 años, un cargo. Ambos son residentes de Las Piedras. ( Suministrada )

A Rafael Pedraza Rodríguez, de 62 años, se le radicaron tres cargos, y a su pareja, Neyda L. López Mestre, de 67 años, un cargo. Ambos son residentes de Las Piedras. ( Suministrada )

Asimismo, el 14 de mayo de 2026, en horas de la mañana, regresó a la misma tienda y se apropió ilegalmente de un compresor de aire eléctrico y un kit de compresor de aire, valorados en $868.00 dólares.

Posteriormente, el lunes, 1 de junio de 2026, en horas de la mañana, el sexagenario, en común y mutuo acuerdo con su pareja López Mestre, acudió nuevamente al establecimiento y se apropiaron ilegalmente de una máquina de lavado a presión, un grill de gas y dos toldos, valorados en $681 dólares con 92 centavos. Ambos fueron identificados por personal de seguridad interna, logrando ser detenidos.

Los agentes Katherine Delgado Carrasquillo y Luis Morales García consultaron el caso con el fiscal Israel Umpierre, de la Fiscalía de Humacao, quien instruyó la radicación de los cargos.

La prueba fue presentada ante la jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto contra ambos. Se impuso una fianza de $12,000 dólares contra Pedraza Rodríguez, la cual no prestó, por lo que será ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. En cuanto a López Mestre, se le impuso una fianza de $700.00 dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad provisional.

La vista preliminar fue pautada para el 9 de junio de 2026.