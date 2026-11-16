El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Carmelo Rosado Rosado, de 59 años, y su pareja Brenda L. Arroyo Díaz, de 55 años, ambos residentes de Vega Alta, por delitos relacionados con el maltrato a personas de edad avanzada.

De acuerdo con la investigación, el 14 de noviembre, una pareja de adultos mayores, de 77 y 84 años, denunció que ambos habían sido víctimas de maltrato financiero, psicológico y amenazas desde enero de este año, presuntamente por parte de su hijo y la pareja de este.

Carmelo Rosado Rosado y Brenda L. Arroyo Díaz, enfrentan cargos por maltrato, amenaza y explotación financiera contra adultos mayores. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con la fiscal Natalia Santiago Naranjo, quien formuló contra Rosado Rosado un cargo por maltrato a personas de edad avanzada (artículo 127A), otro por maltrato mediante amenaza (artículo 127B) y un tercero por explotación financiera de personas de edad avanzada (artículo 127C) del Código Penal de Puerto Rico.

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En cuanto a Arroyo Díaz, se radicó un cargo por maltrato a personas de edad avanzada (artículo 127A) y otro por explotación financiera de personas de edad avanzada (artículo 127C) del mencionado Código.

La pareja de imputados no prestaron las fianzas de $90,000 y $60,000, respectivamente y fueron ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón.

Además, se emitieron órdenes de protección a favor de los perjudicados, las cuales fueron debidamente diligenciadas.

La investigación estuvo a cargo de la agente Danializ Burgos Trinidad, adscrita al Distrito de Vega Alta.