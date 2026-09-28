Un intento de carjacking se reportó durante la madrugada de hoy en la carretera PR-5, en Bayamón, donde un individuo presuntamente interceptó a una mujer que viajaba junto a su esposo e intentó despojarla de su vehículo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante indicó que el sospechoso la amenazó e intimidó mientras se encontraba junto a su esposo en la mencionada vía de rodaje. Durante el incidente, el individuo la agredió con las manos en el área del rostro e intentó quitarle un Kia Sportage del año 2024.

Posteriormente, otro asaltante, utilizando un arma de fuego, apuntó al esposo de la mujer y lo despojó de una cadena de oro valorada en aproximadamente $3,000.

Los perjudicados llegaron en el vehículo hasta una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por el médico de turno.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.