Una pareja fue acusada ayer, viernes, por intentar arrollar a un policía municipal de Bayamón que viajaba en una motora, informó el Departamento de Justicia.

Además, se informó que el vehículo en el que se encontraban tenía gravemen de hurtado.

Los hechos imputados a Edwin Rivera Vega, de 37 años, y Anaís Michelle Gómez Santiago, de 29, supuestamente ocurrieron el pasado jueves, 24 de septiembre.

En un comunicado de prensa, se indicó que el incidente se suscitó cuando presuntamente “Rivera Vega intentó arrollar a un miembro de la Unidad Motorizada de la Policía Municipal de Bayamón mientras conducía un vehículo con gravamen de hurto”.

PUBLICIDAD

Según el relato de hechos suministrado por Justicia, la pareja viajaba en una Ford Econoline, color blanca, del año 2003, que tenía gravamen de hurto. Al intentar intervenir con el vehículo, el conductor emprendió la huida, lo que dio paso a una persecución en la cual intentó arrollar a un policía municipal.

Durante la persecución, Rivera Vega abandonó el vehículo en las inmediaciones de la estación del Tren Urbano, en Jardines de Caparra. Posteriormente, él y Gómez Santiago se dirigieron hacia la estación Martínez Nadal, donde ambos fueron arrestados por la Policía.

Por estos hechos, la fiscal Rosalyn García Pastrana, de la Fiscalía de Bayamón, formuló cargos contra los imputados por daño agravado, empleo de violencia o intimidación, así como resistencia u obstrucción contra la autoridad pública, al amparo del Código Penal de Puerto Rico. Además, presentó cargos por comercio ilegal de vehículos y piezas, e imprudencia o negligencia.

La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto en todos los cargos presentados por la Fiscalía de Bayamón y le impuso una fianza de $350,000 a Rivera Vega y de $150,000 a Gómez Santiago. Ambos fueron ingresados a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 8 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Iván J. Abraham Soberal, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón.