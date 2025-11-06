Una pasajera perdió la vida esta tarde en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-5566 en el sector Mercado del barrio Pasto, en Coamo.

Los hechos ocurrieron a la 1:30 p.m. cuando un conductor perdió el control del volante, por causas que se investigan y tras el impacto la pasajera falleció.

El chofer fue trasladado a un hospital. Se desconoce su condición.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, el vehículo chocó con un objeto fijo, que no fue descrito.

La División de Patrullas de Carreteras de Aibonito investiga los hechos junto al fiscal de turno.