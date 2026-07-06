Un accidente de carácter fatal se reportó esta mañana en el kilómetro 15.4 de la carretera PR-116, en Guánica.

Según informes preliminares suministrados por el Negociado de Patrullas de Carretera, la llamada de alerta sobre el accidente de tránsito entre dos vehículos se recibió a las 6:51 a.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De la investigación realizada se establece que la conductora de un automóvil marca Mitsubishi G4, color blanco y del año 2020, estaba rebasando varios vehículos por el carril contrario y al llegar a una curva impactó con la parte delantera un Toyota Corolla, color negro.

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A consecuencia del impacto, el pasajero delantero del Mitsubishi resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto, informó el capitán Elvis Zeno Santiago.

La conductora que ocasionó el accidente fue transportada al hospital Sabana Grande. Su condición es estable. Se le tomaron muestras de sangre para determinar o descartar si manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El conductor del Toyota recibió los primeros auxilios y se indicó que su condición al presente es estable.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, en unión al Fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.