Un hombre fue sentenciado a seis años de cárcel por usar un arma de fuego durante un carjacking en Bayamón el 23 de junio de 2025, informó hoy la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

La jueza federal Aida Delgado Colón impuso la condena de 72 meses de prisión contra Ángel Ramdyel Edwards el jueves, seguida de cinco años de libertad supervisada.

El 23 de junio de 2025 la víctima transitaba por la carretera PR-829 cuando notó que un vehículo la seguía. En un momento, el auto la rebasó a alta velocidad y le cerró el paso en medio del carril.

Edwards se bajó del asiento del pasajero, le apuntó con un arma en la cabeza, la obligó a salir de su carro y se marchó en el vehículo robado.

La mujer logró detener a otro conductor para pedir ayuda y llamó al 9-1-1 para reportar el carjacking. Incluso informó a la operadora que vio su propio vehículo pasar por la vía.

Agentes de la Policía respondieron a la querella e intentaron detener al sospechoso, quien huyó a alta velocidad. Durante la persecución, Edwards chocó el vehículo mientras intentaba evadir a las autoridades. Poco después fue arrestado.

Edwards fue acusado formalmente el 2 de julio de 2025 y el 20 de noviembre de ese año se declaró culpable de un cargo por usar, portar y blandir un arma de fuego para cometer un delito violento.

El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) con apoyo de la Policía de Puerto Rico y el fiscal Luis Rivera Méndez.

Para evitar ser víctima de un carjacking, el FBI recomienda mantenerse alerta mientras conduces, especialmente en estacionamientos o zonas con poca iluminación.

Si un vehículo o una persona sospechosa se acerca, continúa la marcha. Y si llegas a ser víctima, no enfrentes a los asaltantes.