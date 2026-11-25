El líder de una secta keniana encarcelado, Paul Mackenzie, fue declarado culpable este miércoles de agresión y maltrato infantil en un nuevo caso, tras la muerte de más de 400 personas que presuntamente murieron de hambre después de que él les ordenara a sus seguidores ayunar hasta encontrarse con Jesús.

Mackenzie, quien fue condenado a 200 años de prisión el 7 de noviembre por el asesinato de 190 niños y un adulto, será sentenciado ahora por los nuevos cargos el 17 de diciembre.

Fue acusado ante un tribunal de la ciudad costera de Mombasa junto con 11 de sus seguidores, mientras que otras 24 personas fueron absueltas.

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La magistrada principal Nelly Chepchirchir hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre la responsabilidad de los padres y sus creencias religiosas, y afirmó que la religión no era una excusa para someter a los niños a actos de crueldad.

A los seis niños mencionados en el caso supuestamente se les obligaba a ayunar ante sus padres para que pudieran encontrarse primero con Jesús. A quienes intentaban escapar o comer o beber a escondidas los ataban, los golpeaban y los encerraban.

Mackenzie también enfrenta cargos separados por radicalización, y se espera que se dicte sentencia el jueves.

Fundó la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, que operó en la ciudad costera de Malindi durante años antes de que, en 2020, ordenara a sus seguidores que se trasladaran a un rancho aislado y extenso conocido como Chakama.

En 2023, un familiar dio la voz de alarma después de que desaparecieran varios miembros de la familia que se habían mudado al rancho. Las sospechas llevaron a las autoridades a iniciar investigaciones y una operación de búsqueda, que reveló la existencia de más de 400 cadáveres enterrados en fosas comunes poco profundas repartidas por toda la extensa propiedad.

Se rescató a decenas de miembros de la iglesia que se encontraban desnutridos; algunos de ellos contaron cómo Mackenzie les había ordenado ayunar hasta morir para poder encontrarse con Jesús.

Mackenzie fue detenido y acusado de homicidio, maltrato infantil y radicalización. Él ha negado los cargos y sostiene que no obligó a nadie a ayunar.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.