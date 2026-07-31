El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó hoy que el patólogo forense, doctor Carlos Chávez Arias concluyó el informe de autopsia correspondiente al caso de Karianis Adrianna Vega Rodríguez, de 25 años.

En la mañana del 26 de mayo, la joven fue hallada desnuda y con traumas en el cuerpo en el área verde de la piscina del Condominio Paraíso Escondido, en Joyuda, Cabo Rojo y fue declarada muerta en el Centro Médico Mayagüez.

El informe, que establece la causa y la manera de muerte conforme a la investigación medicolegal realizada, fue remitido al Ministerio Público para los fines correspondientes dentro del proceso investigativo.

PUBLICIDAD

Asimismo, y en estricto cumplimiento con los protocolos institucionales del ICF, el familiar autorizado fue notificado de que la investigación medicolegal ha concluido y de que el patólogo forense se encuentra disponible para reunirse con la familia y ofrecer las explicaciones correspondientes sobre los hallazgos del informe.

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), doctora María Conte Miller, expresó en declaraciones escritas que “comprendemos el profundo dolor que enfrentan los familiares en estos momentos. Nuestro compromiso es realizar cada investigación medicolegal con el mayor rigor científico, sensibilidad y respeto, y mantener una comunicación directa con los familiares autorizados una vez culminan los procesos periciales para que puedan recibir de primera mano la explicación de los hallazgos”.

El ICF reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes y que, conforme al proceso investigativo en curso, no emitirá expresiones adicionales sobre el contenido del informe de autopsia.

La División de Homicidios del CIC de Mayagüez investigó la escena como si se tratara de un feminicidio, a pesar de que el caso no ha sido clasificado de esta manera, para tener toda la evidencia necesaria para completar la investigación en cualquier escena.

Incluso, junto al ICF se recreó la escena.