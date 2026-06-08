El juicio en su fondo contra Fabián Torres De Jesús, de 16 años, imputado de dar muerte a un amigo de 15 años, el 2 de abril, Jueves Santo, en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, fue pautado para comenzar el 29 de junio a las 9:30 de la mañana.

La jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, llevó a cabo el acto de lectura de acusación esta mañana, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Contra el menor, acusado como adulto, se radicaron seis cargos por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la Ley de Armas, tras pasar por una vista de procesabilidad.

Como evidencia se ocupó en la escena un rifle, una pistola calibre 9 milímetros, balas y dinero en efectivo, cuya procedencia no fue revelada.

El joven está sumariado luego de que se le impusiera una fianza de $900,000, la cual no prestó.