Un peatón murió tras ser impactado por un vehículo mientras caminaba esta madrugada por la autopista Luis A. Ferré en dirección Caguas a San Juan, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a las 12:52 a.m. de este jueves, cuando en conductor de una guagua Hyundai Tucson del año 2021, al llegar al kilómetro 19.9 impactó a al hombre que se encontra en un área no designada.

La víctima, que al momento no ha sido identificado, de unos 50 años, vestía camisa color negro y pantalón corto, murió en el acto.

El conductor de 25 años, identificado como Xander De Jesús Figueroa de 25 años y residente en Dorado, arrojó resultados negativos en la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo.

El caso fue investigado por el agente Joel Martínez bajo la supervisión del sargento Luis Crespo, de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas, en unión al fiscal Amed Rivera.