Un peatón murió tras ser atropellado esta madrugada en la intersección de la marginal del barrio Baramaya con la entrada hacia la urbanización La Matilde, en Ponce.

El accidente, que inicialmente se comenzó a investigar como un “hit & run”, fue reportado a las autoridades a las 2:14 a.m. de hoy, martes, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Posteriormente, el conductor de una guagua Hyundai Santa Fe color blanco, llegó al cuartel del Precinto de Ponce donde se entregó a las autoridades.

A Samuel O. Colón Pacheco, se le hizo la prueba de aliento arrojando resultados negativos de alcohol en su organismo.

El hombre que murió en la escena fue identificado como Raúl M. Estrada Matos.

El personal de la División de Patrullas de Carreteras área de Ponce, junto al fiscal Daniel Vélez Cabrera, se hicieron cargo de la investigación.