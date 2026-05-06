Un peatón murió atropellado en la noche del martes mientras intentaba cruzar la carretera PR-5, frente al residencial Virgilio Dávila en Bayamón, en circunstancias que son investigadas por la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el conductor de una guagua Dodge Ram 1500 color roja, transitaba por la mencionada vía cuando presuntamente no se percató de un hombre que cruzaba la carretera fuera de un área designada para peatones, impactándolo con la parte delantera del vehículo.

El peatón sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Según la Uniformada, la doctora Vivian Pérez certificó el fallecimiento. Al momento de la investigación, la víctima no había sido identificada por familiares.

La Policía indicó que el hombre vestía un pantalón deportivo negro, camisa azul y medias negras.

Las autoridades señalaron además que el conductor permaneció en la escena y fue sometido a la prueba de alcohol, arrojando 0.00%.

El agente Juan Sánchez Figueroa, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, junto al fiscal José Padilla, se hicieron cargo de la investigación.